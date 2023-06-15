Abandona CFE a vecinos

Más de diez familias, en su mayoría adultos y niños, se quedaron sin energía eléctrica y sin alimentos en la colonia Cañada Sur, el transformador explotó y las autoridades no se han presentado a prestarles el servicio.

Esto ocurrió desde el pasado miércoles a las 6:00 de la mañana cuando una fuerte explosión despertó a los vecinos, el transformador había explotado y los dejó sin energía eléctrica, el estruendo y la falta de aire acondicionado los levantó para tratar de dar solución al problema.

1 / 2 Los papás tratan de mantener a los hijos ocupados y entretenidos. 2 / 2 El transformador afectó una cuadra de la calle Gregorio López en la Cañada Sur. ❮❯

El matrimonio conformado por Rogelio Llanas de 80 años y María Rosa de 72 años, externó que su hija los visitó hace unos días y les compró carne, pollo y más productos, pero debido a la falla de energía se les echó a perder todo y apenas lo tirarán, pues tampoco sirve para alimentar a los animales.

“Teníamos el congelador lleno y ya está todo bien apestoso, nadie se ha acercado con nosotros y por el intenso calor nos dormimos hasta las 11:00 de la noche, mal dormidos por los zancudos que no nos dejaron en paz”.

El problema afecta a los vecinos que viven en la calle Gregorio López, entre Francisco Ríos y Rafael Muñoz, aunque los vecinos han estado llamado de forma constante, la Comisión Federal de Electricidad no se ha presentado, por lo que los adultos y niños tratan de permanecer afuera en una sombra.