Abandonan esposas a obreros de AHMSA

La situación que viven los obreros de Altos Hornos de México está afectado no solo la economía de las familias, sino también la estabilidad de los matrimonios, pues si bien una gran cantidad de esposas de trabajadores están sacando adelante a sus familias vendiendo productos y ofreciendo servicios de belleza, otras no soportaron la situación y prefirieron poner en pausa su matrimonio al no poder con las dificultades económicas.

La situación actual es bien difícil pero se está poniendo a prueba la solidaridad dentro de las familias, muchas de nuestras mujeres se pusieron a trabajar, otras se auto emplearon en el hogar e incluso formaron grupos de apoyo tanto para gestionar beneficios como para vender sus productos, pero no podemos negar que algunos compañeros han tenido que vivir este proceso en soledad porque fueron abandonados por sus familias.

Obreros de la empresa siderúrgica mencionaron que incluso los que están separados por la vía legal y están otorgando la pensión a sus ex. esposas, han tenido una relación cordial e incluso de apoyo en la mayor parte de los casos, pues buscan obtener recursos económicos para la manutención en conjunto de los hijos, lo cual es de gran beneficio para ellos.

"Muchos de nuestros compañeros han formado equipo con sus esposas e iniciado negocios, les va muy bien porque están sacando para los gastos diarios mientras seguimos sin sueldo, en otros casos los hijos de trabajadores se llevan productos como pay de queso, tacos, postres y otros alimentos para ayudar con los gastos escolares, porque incluso ven como el papá cae en crisis porque no puede llevar como siempre el sustento a su familia".

Como trabajadores agradecemos mucho el apoyo de nuestras familias, estamos saliendo adelante juntos y esperamos que soporten un poco más en lo que la situación se arregla, sabemos que algunos compañeros se han quedado solos pero le están echando ganas para salir adelante.