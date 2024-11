Abandonan Monclova por falta de un empleo

La tristeza de dejar a sus familias invadió a un grupo de hombres que ayer abandonaron Monclova porque encontraron en la capital del Estado un mejor empleo que les garantizará llevar el sustento a sus familias.

Un último abrazo, una palabra de aliento, de ánimo y positividad compartían algunas personas con sus seres queridos al despedirse mientras otros ataban sus maletas sobre la unidad que los trasladaría hacia su nuevo empleo, con el deseo ya de empezar a trabajar y generar ingresos para mandar a sus familias.

Es un gusto para ellos haber encontrado una fuente de empleo tras varios meses de haber llevado solicitudes a diversas empresas de la región y no haber sido contratados, lo difícil fue dejar a sus hijos y esposas, quienes mantienen la esperanza de que el próximo año mejoren las condiciones en su municipio que se ha visto afectado por el desempleo.

La contratación en la empresa ALCAST Saltillo-Ramos Arizpe se les aprobó apenas la semana pasada, después de haber cumplido una serie de requisitos y la cual les brindará mejores condiciones laborales que industrias de Monclova.

Jonathan Rodríguez, indicó que hace semanas se puso a buscar trabajo a través de grupos de empleo en Facebook y el resultado fue favorable pues además de todas las prestaciones de ley, incluyendo hospedaje, Infonavit y seguro social le brindarán le ofrecerán un sueldo de 3 mil pesos por semana.

Comentó que quienes reclutan a través de este medio seleccionan a la gente y hasta mandan por el personal que reclutan, tal y como sucedió con él y varios de sus compañeros que ayer partieron en una camioneta de la iglesia Santiago Apóstol.

"Aquí no hay empleo, hay muchos despidos y las empresas no están contratando, tal vez porque casi es fin de año, llevaba buscando 6 meses un trabajo y nada, aparte te ofrecen cerca de mil o mil 200 pesos a la semana, eso ya no alcanza para los gastos", mencionó.

Samuel Guzmán, es otro trabajador que abandona su ciudad de origen ante la falta de oportunidades de trabajo, esperando establecerse para después llevarse a su familia para darle una mejor calidad de vida.

Él trabajaba en un taller mecánico pero esta vez decide desempeñarse en una nueva área con la disponibilidad de aprender nuevos conocimientos y aplicar lo que ya sabe hacer.

Cada día es más evidente el desempleo que vive nuestra ciudad pues la prueba esta en que frecuentemente se ven grupos de hombres que parten hacia otro municipio o estado donde ya tienen asegurado un empleo.