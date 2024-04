Abarrotan carretera Monterrey-Monclova

El eclipse solar total despertó un enorme interés entre personas de distintos estados, particularmente de Monterrey, quienes no dudaron en hacer largas filas para llegar a Monclova y ser testigos de este espectáculo cósmico sin precedentes.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), mencionó que el evento atrajo a una considerable cantidad de turistas provenientes de Monterrey y otras regiones, quienes no quisieron perderse la oportunidad de presenciar un fenómeno astronómico de tal magnitud.

"Es impresionante la cantidad de carros que están transitando por la carretera de Monterrey a Monclova, es un carro tras otro ya que no alcanzan a llegar a Cuatro Ciénegas, no me había tocado ver la carretera con tanto tráfico. Habrá muchísima gente en cada esquina viendo el eclipse, pero sobre todo los negocios se verán beneficiados", dijo el empresario.

Las calles y puntos de observación designados para el eclipse se vieron abarrotados por los entusiastas que viajaron especialmente para esta ocasión, lo que generó un ambiente de emoción y expectativa en toda la ciudad.

Desde tempranas horas de la mañana, las filas de vehículos provenientes de Monterrey y otros lugares colmaron las carreteras, esto se hizo evidente en el filtro ubicado a la salida del municipio de Castaños, donde los oficiales reportaron que fue más temprano cuando se pudo observar un cuello de botella.

Sin duda, el eclipse solar total no solo fue un fenómeno astronómico de gran relevancia, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos turísticos entre distintas ciudades y regiones.