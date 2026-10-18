Abraham González urge a padres de familia a involucrarse en educación en Coahuila

El subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro de Coahuila, Abraham Segundo González Ruiz, hizo un llamado urgente a los padres de familia para que se involucren activamente en la formación de sus hijos y conozcan a fondo los planes, programas y materiales que se aplican en las aulas.

El funcionario señaló que existe desinformación por parte de algunos tutores sobre las metodologías empleadas por los docentes, lo que en ocasiones genera señalamientos o controversias virales en redes sociales basadas en juicios apresurados y no en criterios pedagógicos.

Explicó que las actividades escolares —incluidas aquellas enfocadas en el desarrollo psicomotriz, espacial y de razonamiento en nivel primaria— son diseñadas por especialistas en educación con objetivos didácticos específicos y respaldadas por reglamentos del sistema educativo.

Asimismo, González Ruiz enfatizó la importancia de acompañar a los estudiantes en el cumplimiento de tareas y hábitos de estudio desde los primeros grados, con el fin de fomentar su autonomía y evitar desinformación respecto a los contenidos académicos.