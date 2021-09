Abuelos piden les den a su nieto

Jonathan N, un pequeño de 6 años se encuentra en Casa Hogar, su madre se perdió en el mundo de las drogas y su padre es acusado por el delito de homicidio, el pequeño no lleva los apellidos de su padre, por lo que la familia paterna no ha podido recuperarlo.

"No hemos visto a mi sobrino desde hace tres meses, es que el niño no está registrado con apellidos de mi hermano por eso no nos dejan verlo", señaló Sandra Yesica Hernández.

Durante este tiempo, Sandra y su padre Pascual Hernández (abuelo del pequeño), han ido en constantes ocasiones a la Pronnif para tratar de ver al pequeñito pero no es posible, señalaron que el personal de la dependencia ya los ve y hasta se portan prepotentes con ellos.

La madre del niño anda en el mundo de las drogas, por eso el pequeño vivía con su tía y su abuelo, pero un día, la mamá fue a verlo y pidió llevárselo unos días, se lo llevó a casa de su abuela, después los vecinos la reportaron porque le dio un estirón al niño y por ese motivo la Pronnif se los retiró.

"Ni siquiera nos han dejado verlo, ni hablar con él, no hay familiar de apoyo por parte de ella, desde hace 3 meses prácticamente está abandonado, lo único que queremos es verlo, sino lo podemos recuperar por lo de los apellido, ya nos estamos encargando de eso, pero por favor que nos dejen verlo", señaló la tía-Sandra Yesica Hernández.

El papá del niño está detenido, es acusado del delito de homicidio no puede hacer mucho desde dónde está, pero quieren poner una demanda de paternidad para poder registrarlo, y así sacarlo de la Casa Hogar y que la familia paterna se haga cargo.

"Es un niño muy noble nos quiere mucho, me decía que no era su tía que yo era su mamá, es travieso como cualquier niño, pero tengo pruebas de que él siempre convivió con nosotros", comentó la tía.

"Me da tristeza de que esté incomunicado, tal vez pensado que nadie lo extraña, pagando un a culpa que no cometió, me lo están traumando, si hubiera solución a este problema le van a causar daño psicológico, teniendo privado de la libertad, si él nos ve le va a dar gusto, no imagino como puede estar 3 meses sin que nadie lo vea", comentó Don Pascual, abuelo del niño.

En una ocasión Yesica llevó a la mamá del niño a Pronnif, la mandaron hacer unas pruebas de antidoping, pero después ya no volvió, después le pidieron que fuera la abuela materna y fue, pero les dijeron que ella no tenía derecho sobre el niño, argumentan que personal de la Pronnif a todo le pone trabas.