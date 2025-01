Acaba juez con pleito de vecinas

Ultimátum le pone juez a dos vecinas que se la vivían de pleito, se logró un acuerdo entre ambas partes y advirtió prisión si siguen de pleito.

El pleito entre Ximena y Lluvicela era como una bolita de nieve que crecía y crecía, ambas se tenían denunciadas pero hasta este momento solo uno de los casos llegó ante el juez.

El caso se encuentra bajo la causa penal 132/2024 y es por el delito de Lesiones Leves Calificadas con ventaja, la imputada es Ximena N y la víctima es Wendy N, ambas del sector Los Bosques, viven muy cerca una de otra y los conflictos entre ambas surgían con el mínimo detalle.

En la audiencia de ayer, la defensa de la imputada pidió al juez el beneficio de suspensión ofreciendo un pago de 5 mil pesos como reparación del daño, oferta que inicialmente fue rechazada por la víctima y su abogado.

Ambas mujeres ya tenían otro procedimiento donde Ximena es la víctima y Wendy la imputada, pero esa estaba siendo investigada por el Ministerio Público no se había judicializado ni se hará como se había acordado.

El 07 de enero se tenía audiencia era para mediación. Pero las partes no llegaron a nada por lo que la difirieron hasta el día de ayer, donde el juez se mostró un poco molesto ya que los abogados de ambas no hicieron su trabajo para llegar a un acuerdo, aunque había ofrecimiento de 5 mil pesos para reparar el daño, la víctima no aceptada señalando que había gastado más en la atención médica luego de las lesiones provocadas, por lo tanto el juez procedió a resolver conforme a las pruebas.

Autorizó la suspensión condicional para la imputada pero comprometiéndose a varias cosas, una de ellas someterse a vigilancia durante un año, hacer el pago de los 5 mil pesos, retirar los cargos de la otra carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público además de evitar actos de molestia de terceras personas ya que la víctima en el caso menciona que el esposo y la mamá de su vecina también se han involucrado.

El juez advirtió que si siguen los conflictos, la imputada se irá a prisión, además advirtió a su esposo "Si es que usted no quiere ver a su esposa en prisión no se acerque a la víctima", esto ni siquiera para pasar por domicilio, de lo contrario Ximena se irá al penal femenil en Piedras Negras.

"Que exista la paz en la calle colonia o comunidad en la que estén", concluyó el juez Oscar Cadena.