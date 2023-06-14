Acarrean con pipas agua a las colonias

El Ayuntamiento de Monclova, a través del departamento de Forestación en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), puso en marcha la distribución de agua potable, en los sectores que así lo requieran, “La instrucción del alcalde Mario Dávila Delgado, fue clara y precisa, atender a toda la población”, dijo el director de Forestación Obet Villarreal.



La contingencia generada por las temperaturas que se han registrado por encima de los 40 grados y que de acuerdo al pronóstico, este clima se extenderá por varios días, será necesario estar al pendiente de las colonias que no cuentan con red de agua potable.

1 / 2 Ante la contingencia generada por las altas temperaturas, por instrucciones del alcalde Mario Dávila, se intensifica el suministro de agua a las colonias, que no cuentan con red de agua potable. 2 / 2 El objetivo es que todos en Monclova cuenten con el vital líquido, para que le puedan hacer frente, a las altas temperaturas. ❮❯

Entre estas colonias se encuentran: la 21 de marzo, Las Moritas, Monte viejo, Plan de Guadalupe, Veteranos de la Revolución, Ejido Monclova, Alborada, Ampliación 21 de marzo, Ejido san Miguel, 20 de noviembre, Comuneros y Curva de Juan Sánchez.

Por otra parte, también se atenderán las colonias que a pesar de contar con red de agua potable, el abasto que les proporciona el SIMAS no sea suficiente, porque el objetivo es garantizar que todos los habitantes cuenten con el agua suficiente, incluyendo a los ocho ejidos que corresponden a Monclova.

Para atender con eficiencia esta tarea, se cuenta con pipas con la capacidad suficiente para distribuir el agua que sea necesaria para abastecer a las colonias que así lo requieran; para atender a la población de manera ininterrumpida, Obet Villarreal, dijo que se extendieron los turnos a los trabajadores de Forestación.