Aceptan Velador recibió el "moche"

"Sí le acepté el dinero; pero todos sabemos que así se mueve, con ´incentivos´ en todos los medios para entrar a trabajar a un lado, también hemos acomodado a otros más, por eso doy la cara; aparte al señor le tocó salir y la señora no se presta para arreglar esta situación"; fueron las palabras de "Chuy" Rangel, de puesto velador; señalado de corrupción al interior del Sindicato de Burócratas de Monclova.

Al ser cuestionados directamente sobre la acusación, tanto Rangel como Rogelio Meléndez, aseguraron que han intentado arreglar con la señora Fabiola García, pero siempre se sale de sus cabales, por lo que es imposible tener una conversación con ella, pero sin negar la mala praxis al interior de este gremio.

"A nadie se le obliga, pero muchos si dan algo, como compensación o como apoyo por poder entrar al Sindicato, a veces nos piden trabajadores de temporada y también se entiende que son un rato, pero en cuanto a la señora la verdad es que son muy conflictivos y no dejan que podamos arreglar las cosas", explicó el Secretario de Organización y Estadísticas.

Reconocieron que habían tenido contacto y negociaciones con la señora y su esposo, quien lamentablemente salió por un reajuste, aunado a que su desempeño al interior de la presidencia fue muy deficiente; sin embargo se le dio la oportunidad y lamentablemente salió con el reajuste.

"Yo si he metido a varias personas así, pero no todos dan, él fue el que me lo propuso y yo se lo acepté, yo aquí soy solo el velador, pero a veces me piden gente y aquí se los ´encandilo´, para que vengan y entren al sindicato", afirmó el velador del recinto.

Por su parte el Secretario de Organización y Estadísticas, dijo que el tema lo verán con el secretario General Jesús Rivera, quien tendrá la última palabra para ver de qué manera se actuará para con los funcionarios, quienes aceptaron abiertamente haber tenido esta práctica no solamente una y sino en reiteradas ocasiones.