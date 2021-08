Aclara ISSSTE la falta de atención a embarazada

No se atendió a la suplente embarazada en la Clínica del ISSSTE por no estar en regla su vigencia de derechos, por lo que tuvo que aliviarse en el Seguro Social, aclararon los directivos, una vez que pase el periodo de pos parto, esperan que la enfermera Rocío regrese a trabajar al hospital.

Fue el 7 de julio cuando se dio a conocer que la directora Susana Nájera, negó la atención a la trabajadora alegando que por no ser derechohabiente no tenía el derecho, la enfermera Rocío Cabrera Hernández ya estaba canalizada y lista para aliviarse, cuando la directora ordenó que se detuviera el proceso y fuera retirada de las instalaciones.

Esto generó molestia entre sus compañeros suplentes y de base, quienes se manifestaron al día siguiente pidiendo la destitución de la directora y otras autoridades del ISSSTE Monclova.

“Siempre se da la atención, pero como se trataba de una paciente embarazada pedimos que todo se mantuviera en regla y que no hubiera complicaciones. No había urgencia ya que la cesárea estaba programada, solo se solicitó la vigencia de derechos que ella misma dijo que no había actualizado”.

Al respecto Yair Leaños, subdirector médico comentó que conocen a la trabajadora desde hace mucho tiempo y la esperan de regreso luego de pasar el periodo posparto, la situación no afectó en nada a su labor.