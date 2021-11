Acosa delincuencia los alrededores del IMSS

Trabajadores de la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social pidieron a la autoridad rondines de vigilancia en los alrededores del hospital ante los constantes robos y daños a vehículos estacionados pertenecientes al personal médico y a familiares de los pacientes.

A través de redes sociales como whatsapp los trabajadores iniciaron una campaña con la intención de que acudieran a denunciar los robos y daños que recientemente sufrieron los empleados.

“Atención compañeros IMSS clínica 7, ya agarraron a los rateros quiebra vidrios, están detenidos en la policía municipal y van a ser consignados al Ministerio Público, son 2 tipos que operaban al rededor del IMSS, se requiere que acudamos todos los que hemos sido afectados y robados en nuestros vehículos, con evidencias de los daños causados, el lugar donde nos robaron y fecha de cuando sucedió, es importante denunciar porque si no los van a soltar y seguirán los robos”, decía el mensaje.

Durante mucho tiempo han afectado al personal médico rompiendo los cristales y robando auto estéreos, bocinas, pertenencias, llantas de refacción, gastos hidráulicos entre otras cosas, sin importar la hora del día se presentan este tipo de situación.

QUEDARON EN LIBERTAD

Había dos personas detenidas por Seguridad Pública, era José Roberto Tucar Ceniceros de 28 años de edad, además de Gabriel Córdova Hernández de 36 años, esto debido a que oficiales de Tránsito Municipal al encontrase circulando por la calle Branquilla de la colonia Guadalupe, los sorprendieron quitando la batería de un vehículo, que se encontraba estacionado.

Pero estos dos hombres no fueron consignados al Ministerio Público y quedaron en libertad.

QUEJAS POR ROBO AFUERA DEL IMSS.

A través de la página de Periódico La Voz Monclova y Sabinas, se difundieron algunas fotografías de las personas afectadas, lo que despertó el enojo y la indignación de los ciudadanos que empezaron compartir sus desagradables experiencias cuando por algún motivo fueron a la clínica 7 del IMSS.

Lusi Martínez.

“A mí me robaron la batería el día 18 de octubre entre la una y dos de la tarde y se le reportó a una unidad de seguridad y al mismo tiempo a una unidad Protección Civil del robo”.

Karime Dayana Linan.

“A mí también me quebraron el vidrio de la camioneta y me sacaron unos celulares que traía, fue alrededor del IMSS”.

Eulalia Monrreal.

“A mí me robaron la batería de mi carro el día 16 de octubre en la clínica 7 y no había pasado ni una hora que fui a checar la cita médica, para cuando regresé ya no la tenía”.

Gio Rangel.

“A mí papá le robaron su carro afuera de la clínica 7 el día 02 de noviembre, donde está la parada de camiones más adelante. Fue en cuestión de media hora entre las 12:30 y 1:00 pm”.

NO HAY DENUNCIAS RECIENTES EN FISCALÍA.

Lamentablemente de todos estos casos recientes, no se tienen denuncia, así lo comentó Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

“Algunas personas han sido objeto de robos principalmente de acumuladores o baterías del carro, sí hay denuncias por el robo de autopartes en el año, esta área en algunas temporadas llega a presentar alta incidencia, no hay reportes recientes, pero hemos visto que se presenta más constantemente

Dijo que eso los lleva, aún y cuando la tarea de prevención no es exclusiva de fiscalía, a contribuir con autoridades como policía municipal a realizar rondines y presencia en el área.

Además no se han puesto a disposición apersonas encontradas en flagrancia, a veces se detienen a personas por faltas administrativa, por eso no llegan a ponerse a diposicion del Ministerio Público.

“Respecto a personas que tienen algún registro anterior por haber sido señalados como probables responsables de robo se comparte la información de Seguridad Publica a Fiscalía, no se pudiera alterar el tema de sanciones administrativas para convertirlas en delitos”, comentó.

Dijo que sí hay atención a personas afectadas, que son pacientes del IMSS, familiares y el mismo personal que labora en la clínica.

ES IMPORTANTE DENUNCIAR.

Habló sobre la importancia de interponen una denuncia, esto viene a nutrir los datos derivados de los reportes, las denuncias ayudan a obtener datos que son comunes en diversos robos, se pueden asociar más fácilmente cuando exista alguna flagrancia o ver la conexión que pudiera tener con otros eventos.