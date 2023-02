Acosa y secuestra taxista a pasajera

Monclovense denuncia acoso e intento de secuestro por parte de chofer de la línea de taxi "Premier" y llama a la población a extremar precauciones cuando viajen solas, sobre todo si es en la noche.

Continúan las quejas en contra de los taxistas, en este caso por el acoso que sufrió una mujer de 47 años de edad, que el pasado sábado sufrió el acoso por parte del chofer de la unidad 45 de la línea antes mencionada.

Los hechos trascendieron a través de redes sociales, donde se hizo la denuncia pública ante la falta de respuesta de las autoridades y del número de emergencia 911, al tratar interponer una denuncia.

María es la mujer quien solicitó el pasado sábado un taxi para trasladarse de Estancias a la colonia Álamo 2, al sur de la ciudad, con la creencia de que era más seguro un taxi que un servicio de plataforma.

Ivone su hija relata que la mujer se subió al carro de alquiler en Estancias y a la altura del Mall Paseo Monclova el chofer comenzó a hostigar con preguntas y comentarios a la mujer, que era observada de manera constante por el retrovisor.

Esta conducta se mantuvo durante el trayecto por el bulevar Pape, donde la mujer trató de comunicarse con si hija, a donde se dirigía, pero no tuvo éxito.

"El chofer le empezó a decir a mi mamá que si no le daba miedo, que si era muy tarde, que si no quería pasar la bolsa que traía para adelante, para que no le estorbará, y se le quedaba viendo mucho por el espejo".

Señaló que al llegar a la entrada de la colonia Alamo 2, el taxista se fue de frente y cuando se le dijo que debió dar vuelta dijo que iba a ir por otra entrada.

"Se fue unas cuadras más adelante, por un lugar muy oscuro, con unas empresas, con mucho monte, hizo como pararse mi mamá abrió la puerta y salió corriendo, llegó al bulevar y a la gasera, en donde estaba un señor que atiende la gasera, y se escondió".

Mencionó que luego de los hechos acudió a la base para pedir que se identificara al chofer y no se le dio el nombre, únicamente se le dijo que era la unidad 43 y que acudiera el lunes cuando llegará la radioperadora.

Así mismo se le indicó que después del reporte, no contesto ni el teléfono ni la frecuencia, y se les hizo raro que reportara que se bajaron sin pagar, pero que no haya hecho nada para tratar de alcanzar a la persona.

Mencionó que tampoco en el Ministerio Público le hicieron caso y le dijeron que acudiera el lunes a interponer la denuncia, y que acudiera a la dirección de Transporte, así como tampoco se le apoyo en la línea de emergencia 911.