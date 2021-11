Acosan a vecinos de la Diana Laura

Acusan a Jorge Alberto Cárdenas de seguir amedrentando a los habitantes de la colonia Diana Laura en Frontera, gestores sociales aseguran que sí autoridades no hacen algo al respecto hasta sangre puede haber en el conflicto por estas tierras.

Javier Chairez y Guadalupe Martínez Maltos, mencionaron que es necesario que se ponga un alto porque siguen los atropellos en la colonia, Cárdenas no respeta que haya un litigio él se sigue metiendo como si fueran de él, además pidieron avances en las demandas que ya existen.

El pasado lunes un habitante de este sector encontró a Cárdenas haciendo medidas de su terreno.

Explicó que se dice dueño de estos terrenos, pero hay dos o tres escrituras empalmadas, unas no tienen antecedentes no cierra el polígono, hay cosas irregulares que se deben aclarar en el tercer y cuarto sector.

"Las autoridades después se van a apurar cuando haya una tragedia, cuando haya sangre, ya hemos venido varias veces a la municipal también, pero no pasa nada", comentó Javier Chairez Contreras.

Sigue amenazando con tumbar las casas si no le pagan, cobra 20, 30 mil pesos y se los pagan, ha mandado maquinaria pesada a destruir bardas, autoridades en Frontera no hacen nada porque el señor se la vive dando "moches" para que no le hagan nada.

"La verdad queremos respuestas, hemos estado con el licenciado Chairez, pero necesitamos manos a la obra, porque Cárdenas está revendiendo estos terrenos", comentó Guadalupe Martínez Maltos.