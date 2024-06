Acreedores insisten, esperan pago del 50%

Acreedores urgen a Altos Hornos de México que se presente una nueva propuesta, ya que el tiempo se acaba y se requiere analizar la propuesta y poder negociar, o de lo contrario podría suceder lo que en MINOSA.

Héctor Garza Martínez, señaló que ya faltan cerca de 40 días para que concluya la segunda prorroga del Concurso Mercantil y hasta el momento no se han recibido ninguna propuesta por parte de la empresa.

Señaló que actualmente no se tienen ninguna propuesta, ya que la anterior fue retirada, por lo que urgen a los representantes de la empresa para que hagan algún ofrecimiento, porque se requiere tiempo para analizarlo y llegar a un acuerdo.

"Si es que la empresa quiere (presentar propuesta) lo van a dar en estos días, si no quieren arreglar nada, no lo van a hacer".

Indicó que los acreedores que representa se mantienen firmes con el pago del 50 por ciento o más para poder establecer un acuerdo, lo que les permitirá cubrir los gastos y salir, como se dice "tablas".

Mencionó que se tiene que adelantarse a los tiempos, para que no suceda lo de Minera del Norte, en donde el Juez declaró la quiebra, porque no se firmaron todas las hojas y no hubo tiempo para atender las observaciones.

"Necesitamos hacerlo ahorita, para ver los mecanismos para firmar todas las hojas u otro mecanismo que se pudiera dar, para que el Juez no nos vaya a negar el convenio".

El abogado señaló que por el momento lo único que han recibido por parte de la empresa es silencio, y necesitan que se aclare el tema de la propuesta, del convenio, si se va a quiebra o no.