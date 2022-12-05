Acuden miles de monclovenses a peregrinación Guadalupana

Miles de familias monclovense se sumaron el día de ayer a la Peregrinación Guadalupana que se realiza cada año para honrar a la santa patrona de los mexicanos y pedir por la paz, salud y estabilidad para el próximo año.

Después de haber sido suspendida en los últimos dos años a causa de la pandemia por el Covid-19, el día de ayer se realizó de nueva cuenta la tradicional peregrinación, con una gran respuesta por parte de los católicos que acompañaron la imagen monumental de la Virgen hasta el Santuario de Guadalupe, entonando cánticos y oraciones durante todo el recorrido.

El padre José López Sandoval manifestó la alegría de poder participar de nueva cuenta en esta peregrinación que es una tradición en Monclova y de la región, con familias de otros lugares que acuden únicamente para esta celebración.

La peregrinación se realiza con el fin de manifestar y rendir un tributo a la Virgen María por el amor que se le profesa, la gratitud, pero sobre todo, poner en sus manos todo lo que está pasando.

“Como sociedad, queremos poner en las manos de la Virgen María todo lo que estamos viviendo en torno a la ciudad, la cuestión de la vida, familiar, trabajo, proyector, ponerlos en las manos de María”.

Para esto se cuenta con la participación de las diferentes parroquias de la región, quienes se suman al recorrido, además de diferentes grupos de danzantes, matachines que rinden un tributo a la Virgen Morena.

Pero principalmente, se cuenta con la participación de la ciudadanía que acude con su fe, con su devoción, a acompañar a la virgen y orar por la paz, la tranquilidad, por la salud, el empleo.

Hombres y mujeres de todas las edades, sin distinción alguna se unieron con su creencia religiosa para realizar esta festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, con lo que se conmemora la aparición de la madre de Jesús en el cerro del Tepeyac el 12 de diciembre de 1531.

Dentro de esta peregrinación se retomó el tradicional recorrido por el centro de la ciudad, pasando por la Parroquia Santiago Apóstol y concluyó en el Santuario de Guadalupe, en donde se llevó a cabo una misa en honor a la virgen.