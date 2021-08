Acusa a suegra del suicidio de su esposo

Abandonar la casa de sus padres para irse a vivir aparte con su esposa e hijos, fue el motivo de la discusión que provocó el suicidio del joven Alfredo Hernández Reyes vecino de la Colonia Borja, denunció la hoy viuda.

A través de una carta pública, Itzel Juárez exige justicia por la muerte de su esposo, quien, agobiado por las presiones de sus padres, decidió escapar por la puerta falsa suicidándose en el exterior de su domicilio ubicado en la calle Mina 605.

En la carta exige justicia por la muerte de su esposo, ante los constantes problemas que le provocaron sus padres, con quienes vivieron por algún tiempo en la planta alta de su domicilio.

"Ellos no estaban de acuerdo en que su hijo se independizara con su familia, y en venganza no le querían permitir que sacara sus cosas de la vivienda. El pasado sábado mi esposo me dijo que había platicado con sus padres para podernos salir sin problemas y ellos aceptaron, el domingo comenzamos la mudanza y cuando íbamos a sacar su estufa, lavadora y abanicos de agua, no se lo permitieron", explicó Itzel.

Comenta que las cosas no eran tan importantes en ese momento, pero a su esposo le dolían sus pertenencias ya que tienen hijos pequeños y sin los abanicos iban a estar sufriendo las inclemencias del tiempo.

"En la noche ya nos íbamos a dormir, pero los niños no dejaban de llorar, así que Alfredo envió un mensaje a su mamá para que lo dejara sacar uno de los abanicos, a lo cual su mamá le contestó que "batallara", al ver esa respuesta mi esposo entró en desesperación", explica Itzel.

Inmediatamente se levantó de la cama y fue a casa de sus padres, al afirmar que no podía permitir que sus hijos sufrieran calor.

"Pasaron algunas horas y a mí se me hizo raro que no regresara, salí a la parte de adelante y ahí estaba la camioneta, fue a la parte de atrás de la casa para abrir la puerta y que circulara el aire y ahí pude ver a mi esposo recargado en la pared de un cuarto al fondo con un cable atado al cuello", relata.

Comenta que, al confirmarse la muerte, buscó documentación para obtener el acta de defunción, pero sus padres se las negaron, al intentar hacer que le entregaran el cuerpo para velarlo, se enteró que el cuerpo sería entregado a los padres para que lo velaran en su casa.

"En ese lugar mi esposo ya no quería estar, además ni siquiera me avisaron que ahí lo velarían".

Además, dijo que ese día que falleció su esposo, la preocupación de su suegra era el celular que contenía los mensajes de la discusión que tuvieron previamente, ella alegó que lo quería porque todavía no acababa de pagarlo.

Agregó la viuda que, al asistir al funeral, familiares que nunca vieron por su esposo, la estuvieron juzgando y tomando fotografías, por lo que optó mejor por retirarse sin poder si quiera acompañarlo hasta su última morada.