Acusa abogado a comandante

Tremenda golpiza recibieron los abogados César García Diosdado y Pedro Peña, cuando intentaban intervenir en el arresto del vendedor de hot dogs, Nazario Peña Zamora.

César García Diosdado dijo que acudió en defensa de su cliente pero fue detenido de forma ilegal y golpeado brutalmente.

"Llegúe a la Colonia Azteca y ahí estaba un operativo policiaco, los abogados nos mantuvimos fuera del cordón, pero al ver los abusos empezamos a documentar", indicó Diosdado.

Dijo que fue testigo de cómo sacaron de su casa a golpes a Nazario Peña Zamora y al intentar intervenir también fue detenido.

"Me empezaron golpear, hicieron que me hincara ante el comandante, tenía una férula y empezó a patearlo en el rostro", los otros elementos también lo golpearon.

"Me reiteraban, sabes que nos tienes hasta la madre, no te podemos ver porque siempre nos estás chingando en el juzgado, pero tú y los jueces chin... a su madre porque ustedes son unos allá pero aquí ustedes no son nada"

Dijo tener por su vida, y dio indicaciones para que su familia no esté en el domicilio porque las amenazas continúan.

"Para suerte mía y de los demás detenidos, elementos de Gatem no permitieron que se cometiera el abuso, al igual que elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Agregó que estando en las celdas del C4, vio que a la persona que sacaron de su domicilio, es decir su cliente, lo estuvieron golpeando durante una hora.

"Casi creo que le quebraron las costillas, gritaba muy feo, nos dejaron en las celdas, lo individualizaron esa persona es Nazario Peña Zamora de casi 60 años de edad, a quien después se lo llevaron al Hospital Amparo Pape".

Al otro abogado Pedro Peña lo dejaron en el punto 5 y lo soltaron, él regresó caminando a la casa de su hermano y observó cómo dejaron la casa, encontró los muebles tirados, mientras que Cesar García quedó libre por el amparo que se promovió.

Nazario Peña Zamora se encuentra en hospital, tiene la cara hinchada, costillas rotas, las rodillas lastimadas, está en un estado de salud delicado.

Cesar García Diosdado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Diana Verasategui los atendió, se levantó la denuncia se ordenaron oficios para peritos médicos y psicológicos, se brindaron medidas de protección.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya está haciendo investigaciones, el lunes les notifican las medidas cautelares, el Juzgado Federal apertura el protocolo de Estambul y se está en investigaciones.

Cesar García Diosdado hace responsable a "Trejo" a su escolta "Ventura" y a quienes participaron en la agresión.

Dijo que se va a promover la demanda civil por la reparación del daño moral pues es un secuestro, con el propósito de causarle un prejuicio a la persona privada de la libertad, le quitaron reloj, teléfono móvil, anillo de matrimonio y cartera.