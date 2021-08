Acusa de maltrato a servidores de la nación

Dos Servidores de la Nación trataron de forma déspota a la señora Teresa de Jesús Ortiz Arriaga cuando acudió por la segunda dosis de la vacuna Sinovac, a pesar de ser discapacitada los trabajadores la insultaron y la trataron mal en el momento en que la iban a inocular.

La vecina comentó que acudió el pasado domingo al módulo de vacunación del gimnasio Milo Martínez, pero los elementos de la Guardia Nacional le dijeron que debió sacar un número ya que no se le iba a dar preferencia por su condición.

Decidió retirarse a su domicilio, luego le dicen que el director de Protección Civil dio a conocer que aún quedaban dosis en Casa Meced, se trasladó al lugar antes de la 1:00 de la tarde, donde la canalizaron al área de discapacitados.

"La señorita me habló mal y me dijo que debí llegar más temprano, luego que ya no había biológico, yo le agradecía la atención aunque me estaba tratando mal, le dije que fue muy grosera".

Ayer acudió temprano para evitar una situación parecida y logra pasar, cuando le recoger la papelería y cuando el enfermero le iba a aplicar la vacuna, la Servidora de la Nación le empieza a reclamar en frente de todos.

"Verdad que ahora si alcanzó, ahora si se levantó temprano", le dijo en tono de burla a Teresa de Jesús, tampoco le permitía hablar para defenderse.

"Le dije que no me estuviera reclamando ni llamando mentirosa delante de la gente, se sienten bien envalentonados detrás de ese chaleco porque hasta lo presumen, ´aquí los buenos somos nosotros´, es lo que dijeron".