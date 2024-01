Acusa mamá de Camila "protección" a Rubí

Luego que Ruby quedara en libertad, Laura Vielma madre de Camila, señaló que se burlan de la ciudadanía y de las leyes, dijo que alguien pesado la está apoyando, es un empresario monclovense dueño de constructoras que ha estado en cargos públicos y del que más adelante revelará su identidad.

Dijo que aparentemente ella ya tenía paz y tranquilidad luego de que Ruby fuera condenada a 9 años en prisión por el homicidio culposo en el que su hija Camila perdiera la vida y hoy aunque ya está decepcionada seguirá insistiendo en que se haga justicia, señaló que Ruby se condena con Dios porque sólo él sabe sí ella se ha arrepentido o no.

Dijo que con el Juicio Oral salió a la luz a la verdadera culpable, sobre la sentencia dijo que desde el primer instante su defensa peleaba para que fuera menos no se pudo pero lo lograron al mes pero no notificaron a las víctimas, solamente avisaron que iba a salir sin dar posibilidad de defenderse.

Comentó que ahora quieren poner a Ruby N como la intachable como la mejor mujer, lo cierto es que no es así pues en todo el proceso hubo ocasiones que llegó tarde a las audiencias, eso marca una pena y no se le aplicó, llegó a faltar a lo necesario, a consultar brazalete por el que ahora tendrá que pagar 8 mil 500 pesos mensuales.

Dijo que hay alguien detrás de todo, un empresario dueño de constructoras que ha ocupado cargos públicos, es él quien la respalda.

"Ya no hay forma de llegar a un acuerdo ese tiempo ya pasó, ella nunca tuvo la humildad, el arrepentimiento, yo sé que no le puso una pistola a mi hija, mi hija se vio acorralada por la hora que era, por miedo a que la regañara confió en otras personas pero sí no la hubieran culpado yo no hubiera interpuesto una denuncia y esto se hubiera arreglado no para una reparación del daño", comentó.

Dijo que no va a parar pero como ya está decepcionada, ya no les sorprende cada situación que maneja aun así van a continuar con eso para hacer valer la justicia porque no pueden ir burlándose de la gente y de las leyes.

En su momento Ruby dijo que no decía nada ante medios de comunicación por respeto, Laura Vielma dijo que ella muchas veces no contesta los mensajes que le mandan y omite cosas.

En el transcurso del mes, aunque la gente ha llamado a Laura Vielma hipócrita, le pidió a Dios que en este tiempo Ruby se arrepintiera de lo que había pasado.

"Yo pensaba en su hijo y le decía a Dios sí tú crees que ella merece una oportunidad pues adelante pero que fuera sincera, en un principio dije si un mes le dieran ella hubiera valorado lo que pasó y si ella en este mes no lo valoró solo se condena con Dios, ni siquiera con la sociedad, con Dios porque él sabe sí es verdad su arrepentimiento o no", comentó.