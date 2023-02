Acusan a tatuador de destrozar vehículo

MONCLOVA, COAHUILA. – Una mujer acusó a través de redes sociales a su expareja sentimental de destrozarle su automóvil; mientras tanto el inculpado, quien es un conocido artista tatuador de Monclova, aseguró que no caerá en provocaciones.

El día de hoy a través de su cuenta de Facebook, Vane Hernández, denunció que el pasado 7 de febrero su esposo y ahora expareja le habría destruido el parabrisas trasero del automóvil y le habría hecho daños al automóvil.

La denunciante, señaló que el carro en cuestión de encontraba en el interior de la cochera de su casa, por lo que al registrarse la agresión contra el vehículo en su propia vivienda ella tiene temor de que su expareja intente dañarla.

"Se interpuso la denuncia correspondiente, pero si sucedió esto, nada me garantiza que yo no corra peligro. Lo material se soluciona, pero ahora no se si podré estar tranquila en mi propia casa, ya que es donde hacíamos vida anteriormente".

Asimismo, la mujer señala:

"Hago responsable a mi exesposo, de cualquier cosa que me llegase a pasar, ya que el señor cuenta con medidas de restricción desde el lunes pasado que se le notificó la demanda de divorcio, si las pedí es porque sé de lo que es capaz y en el proceso yo pedí el vehículo de regreso".

La publicación la cual está acompañada de varias fotografías que documentan la agresión del vehículo, se hizo viral y a solo 7 horas, ya había sido compartida casi 700 veces y contaba con miles de reacciones.

Aunque no se menciona por nombre, su esposo, Armando Padilla, conocido artista tatuador de Monclova, señala que el prefiere ignorar las acusaciones realizadas por su expareja:

"Quiero por este medio decirles, que sí, ya vi que mi expareja está afirmando algo que según ella yo hice a mi propio auto. La verdad no entiendo cuál es el afán de esto, me he mantenido a raya de ignorar todo lo que hace y dice en redes, porque no somos "famosos"".

Armando Padilla, sostuvo que la publicación en la que lo acusan está generando mucho morbo y que incluso esto pudiera generarle una mala imagen a su negocio.

"Mi arte no tiene nada que ver, lo que me perturba es el hecho de que todo este circo se arregla en persona. En este tiempo he comprendido que si algo afecta a una persona, es ignorarla a todo provocación" aseguró el conocido tatuador.