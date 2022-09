Acusan de acoso a profesor de la 5

MONCLOVA., COAH.- Madres de familia de estudiantes de la Escuela Secundaria No.5 ubicada en la Zona Centro del municipio, solicitaron la intervención de la Coordinación de Servicios Educativos, ante un probable caso de acoso, esto debido a que presuntamente el docente que imparte la clase de artes a segundo y tercer año, se dirige a los estudiantes con palabras altisonantes y ofensivas, lo cual provocó la desconfianza de las señoritas que ahí estudian.

Las afectadas comentaron que el maestro se dirige a ellas de manera impropia, toda vez que continuamente les hace señalamientos tales como "siéntese bien, se le ven las piernas y están piernudas", así como "acomódese la falda, se le ve hasta adentro", lo cual consideraron como indebido, debido a la connotación que el maestro realiza a momento de realizarles el señalamiento.

Las madres de familia explicaron que en un inicio pensaron que la situación era aislada, sin embargo al realizar varias chicas la acusación directo a la dirección, más jovencitas se sumaron a esta protesta, asegurando que son muchas las estudiantes que se sienten intimidadas por la forma en que el docente se dirige a ellas.

"Varias de nosotros ya fuimos a denunciar esto al director, por que el maestro debe dirigirse de manera adecuada con las niñas, ellas no son sus amigas, no son compañeras de trabajo ni son de la misma edad para que se lleve de esa forma, una vez varios estudiantes no llevaron un material y le dijeron que sus papás no tenían dinero para comprarlo de un día para otro y el maestro les contestó que vendieran un riñón o se prostituyeran para comprar lo que se les estaba pidiendo".

Mencionaron también que como madres de familia se encuentran preocupadas por la situación ya que son un buen numero de jovencitas quienes dieron a conocer la forma "peculiar" con la que el maestro se dirige a ellas, por lo que pidieron se realice una investigación a fondo y se le aplique un correctivo al docente, pues si bien al parecer se disculpó por la mala situación, consideraron que se debe atender el caso para determinar si las estudiantes están en riesgo con el docente impartiendo clases.