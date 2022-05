Acusan de fraude a financiera

Más de doce personas resultaron estafadas por la financiera "Desarrollo Nacional" la mayoría son adultos mayores pensionados, jubilados y comerciantes a quienes envolvieron y les quitaron de mil 500 hasta 30 mil pesos esperanzados en que obtendrían el crédito por una cantidad mayor a la que desembolsaron.

La financiera se encuentra ubicada en bulevar Ejército Mexicano y privada San Buena, en Sector El Pueblo, hasta este lugar se dieron cita por lo menos doce personas que llegaron con la esperanza de por fin poder cobrar sus créditos autorizados pero se encontraron con la lamentable noticia de que la financiera no existía y que el personal que la operaba huyó.

Lo anterior lo dio a conocer Perla Espinoza, hija de Emilio Espinoza uno de los afectados, señaló que su padre le contó lo que pasaba, él desembolso mil 300 pesos para obtener un crédito de 30 mil pero lo traían vuelta y vuelta y no le daban el dinero.

Fue entonces que Perla acudió al lugar, pero antes investigó y supo que era una financiera colombiana, no había información sobre esta financiera en México, en la oficina no había muebles ni nada y aunque había personal, no se identificaban pese a que se les pidió que lo hicieran pues ya empezaban a desconfiar, pero la mañana de este lunes se dieron cuenta que todo fue una farsa.

Hay más personas defraudadas, todos ellos vieron el mismo anuncio, ofrecían préstamos para pensionados, jubilados y comerciantes con un bajo interés, algunas de ellas pidieron 200 y 300 mil pesos.

Les decían que no se les autorizó en el banco, les decían que mandarían a un mensajero de Querétaro y Guadalajara, luego les decían que había problemas con sus estados de cuenta, que se les iba a retirar dinero de sus cuentas pero que les llegaría junto con el dinero del préstamo.

Francisco Robles dijo que tenían mucho verbo, la intención era defraudarlos y lamentablemente cayeron en la trampa, los afectados se pudieron de acuerdo para ir a denunciar esta situación, mencionaban que no esperan recuperar su dinero pero sí alertar a la ciudadanía para que estas personas no sigan operando, además pidieron a las autoridades regular este tipo de negocios, para ver si realmente hacen lo que dicen.