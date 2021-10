Acusan de violencia a Juez Calificador

La violencia hacia las mujeres no cesa, al contrario incrementa cada día y para muestra las decenas de denuncias públicas que se realizan diario, como la que recientemente realizó Mónica G quien denunció a través de su cuenta de Facebook a su ex esposo de haberla agredido, él acusado se desempeña como Juez Calificador de Policía y Tránsito en Monclova.

"Denuncio públicamente a Pedro P, mi ex esposo que se atrevió a rasguñarme, estrujarme y faltarme al respeto por si cualquier cosa me llega a pasar", publicó la mujer en su cuenta de Facebook aunado a unas fotografías que evidenciaba la agresión que asegura fue causada por su ex pareja sentimental.

Mencionó que el hombre es juez calificador de policía y tránsito y que se supone que esas personas cuidan a la población de Monclova.

Esa publicación causó la indignación de la ciudadanía que recriminaba que un funcionario público hubiera actuado de esta manera, por lo que empezaron a etiquetar al alcalde, así como a otros funcionarios del Ayuntamiento para que hicieran algo al respecto.

Por su parte Pedro P, también realizó una publicación en su cuenta de Facebook mencionando que las publicaciones y todo lo que circula en estos momentos en las redes sociales, están fuera de contexto, trataba de defender su honor manifestando que era mentira y que pronto tendrá la oportunidad de desmentir a la madre de su hija.

"Yo al momento de llegar a su casa antes de descender del vehículo comencé a grabar y todo lo que ella dice es mentira, nomás reparando el teléfono porque me lo quebró, espero recuperarlo para limpiar mi imagen", señaló.