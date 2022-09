Acusan tortuguismo en cobro de pensión

Adultos mayores denuncian lento proceso en el cobro de su pensión y un mal trato por parte de los encargados, por más de dos horas estuvieron en espera sin que les proporcionaran una silla de las muchas que tenían apiladas.

Los asistentes llegaron desde las ocho y nueve de la mañana, para encontrarse que las cajeras y trabajadores aún no habían abierto las instalaciones ubicadas sobre la calle De la Fuente en la Zona Centro de Monclova.

Al poco tiempo de hacer fila y esperar a que la fila pudiera pasar de forma rápida, las cajeras tomaron su primer descanso de la mañana, algo que los adultos supieron esperar, sin embargo, pasando el mediodía, las trabajadoras volvieron a tomar un descanso de media hora, generando la molestia.

"Estamos esperando desde hace horas y la fila no se ha movido nada, ni siquiera nos pasan a las sillas que hay disponibles o las sacan para sentarnos afuera, solo están apiladas en una esquina. También se volvieron a salir a comer y dejaron a una sola persona encargada, no tienen tacto para tratarnos cuando muchos no podemos estar parados mucho tiempo", comentó una vecina de la colonia Miravalle.

Al ser entrevistada, la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, acepta que son múltiples los reportes que han presentado los adultos mayores en el cobro de su pensión, sin embargo, mencionó que por el momento no es posible contratar más personal en el Banco del Bienestar.

"Los adultos mayores batallan para usar su tarjeta en el cajero automático y la bloquean al no utilizarla correctamente, o llega a un punto que el cajero se la traga. Los adultos tienen opción de cobrar en Telecom con la tarjeta, la cual también pueden utilizar para pagar en tiendas de conveniencia".