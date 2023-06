Adeuda AHMSA 50 mil a cada obrero

Alrededor de 50 mil pesos es lo que adeuda AHMSA a cada uno de los obreros, por pago de sueldo, ahorro y otras prestaciones, esto al llegar a casi 6 semanas pendientes para personal sindicalizado.

Desesperado por la situación que existe y afecta a más de 5 mil trabajadores sindicalizados, tan sólo en Monclova, Víctor Manuel García Neira, del área de Tratamiento de Agua indicó que es una situación crítica la que viven las familias, por lo que es necesario que se resuelva cuanto antes.

Señaló que se había prometido a los trabajadores que no pasarían de 5 semanas atrasadas, lo que se había cumplido con los pagos que se estuvieron realizando por parte de la empresa, pero ya están por llegar a 6 semanas este jueves.

Informó que la empresa debe más de 50 mil pesos a cada obrero, por los pagos pendientes incluyendo los 25 mil del medio ahorro pendiente desde diciembre del año pasado, y cerca de 30 mil pesos de sueldo y vales.

"Nos deben 25 mil que es la mitad del ahorro no cumplido, está pendiente el pago de raya, las utilidades, que es un tema con el que se hacen tontos tanto la Jueza, los comisionados, los líderes, todo mundo porque no quieren decir para cuando las utilidades, la gente ahorita ya está desesperada".

Señaló que muchos obreros sufren para realizar pagos, para cubrir los recibos, muchos no tienen para cubrir con sus compromisos, en su caso, se venció el recibo de la luz y no tiene para pagar, existen propuestas como la del Diputado Federal Jericó Abramo Masso para que se de una prórroga, pero esta no se ha definido.

Mencionó que como trabajadores no tienen la necesidad de estarse manifestando para que se cumpla con el pago de sueldo cada semana.