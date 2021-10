Adiós Ricky

El fútbol regional está de luto, con la lamentable muerte de Ricardo Espinoza Oviedo "Ricky" como lo llamaban sus amigos y compañeros del futbol, un gran hombre y futbolista de corazón que se adelantó en el camino.

A la edad de 33 años "Ricky" perdió la vida tras un accidente automovilístico, él viajaba solo en una camioneta roja cuando se impactó con un tráiler, a pocos metros de la curva del diablo sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, lamentablemente perdió la vida casi de forma instantánea.

Familiares, amigos y conocidos del joven postearon fotografías con él y dejaban palabras de aliento para su familia, durante muchos años su padre fue presidente del INE en Monclova.

Ricky era un hombre alto, delgado, morenito fue velado en la capilla Funeraria Martínez de la colonia Obrera, hasta ese lugar llegaron sus amigos quienes hasta ese momento no podían creer lo ocurrido.

Formaba parte del equipo de futbol Obrera Milea Veteranos pero también jugaba con Necaxa en la Premier Plus, le gustaba mucho el futbol su equipo favorito era el américa y su número siempre fue el 16.

Era un hombre muy alegre, dedicado a su familia, la familia que creó junto a Dinora Rodríguez, tuvieron a Ricardo de 3 años y Rodrigo de 6 años, era esto su mayor adoración.

De soltero el joven vivió en la colonia Obrera Norte, pero ya casado vivía en Asturias, además trabajaba como obrero en Altos Hornos de México.

Josimar Arroyo era su amigo desde muy pequeños compartían el gusto por el futbol, sector sur a la edad de 8 hasta los 11 años, después pasaron al equipo gallos, que era de la Secundaría General 2 Emiliano Zapata, posteriormente él a los 16 años entró a Aceros Monclova, luego regreso al equipo de la Obrera donde jugó desde los 19 hasta los 33 años, era defensa central atrasado.

"Era muy atento, solidario, atento, muy buen amigo, noble, carismático, era ingeniero en Sistemas Computacionales y era muy inteligente, perteneció a la unidad de lobos de la UA de C en Saltillo", comentó.

Indicó que lo que más va a extrañar es su compañía para todas partes, en el futbol, en las fiestas, su cariño, sus consejos y regaños cuando las cosas no iban bien, era como un hermano.

Karla Espinoza es su hermana, a través de Facebook se despidió de su hermano con quien tenía una muy bonita relación.

"33 años me presto Dios tu compañía, hoy nos dejas un vacío enorme en el corazón, una vez más confirmamos que Dios se sirve de lo bueno para seguir sus obras, fuiste un gran hermano, un gran hijo, gran primo y excelente padre, muy buen amigo y compañero de trabajo, siempre atento y servicial, viviste como quisiste, aunque siempre queriéndole ganar al tiempo y hoy el tiempo te alcanzó".

"Lograste realizar gran parte de tus sueños, y estamos y nos quedamos muy orgullosos de ti, aunque a partir de hoy en adelante tu ausencia será grandísima al no verte llegar a casa, en la canchas de futbol, en tu trabajo, dejaras un vacío en cada una de las personas que tuvieron la dicha de conocerte. Te quiero mucho hermanito tú lo sabias, tu siempre me decías hay que echarle ganas solo somos 2, ahora ayúdame y no me dejes sola sigue dándome esa fortaleza para seguir y apoyar a nuestros papás, ahora estas con mi gordita ella debe estar feliz de volver a verte pero no se olviden de mí, llenen mi corazón de ustedes, los amo con todo mi corazón mis ángeles hermosos, por siempre seremos 3", comentó su hermana en redes sociales.