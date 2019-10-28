Advierten peligros de gasolina ‘barata’

La llegada de franquicias extranjeras a las estaciones de gasolina al país permite a los consumidores tener variedad para elegir en cuanto a precio y calidad de gasolina que se expende, pero deben de ser cautelosos para que el producto que compran no sea de menor octanaje a lo establecido en la normativa, indicó el franquiciatario Andrés Oyervides Ramírez.

Andrés Oyervides Ramírez, empresario.

Destacó que la libre competencia permite jugar con el precio final del producto que en algunos casos la diferencia llega a ser de centavos menor a un peso, pero en otras sobrepasa el peso de diferencia por litro, lo que genera la sospecha del origen del producto y su calidad.

“En algunas empresas ya se ha dado la importación de combustible quienes tienen sus permisos en regla, pero aún no está abierta en su totalidad”.

Precisó que luego de la apertura en el sector, se conformaron grupos de gasolineros en marcas definidas para operar en todo el territorio nacional y en algunos casos otros siguen trabajando con la marca de PEMEX.

La compra del combustible por parte de los gasolineros debe de ser dentro de las normas para evitar se adquiera gasolina que pudiera ser robada y vendida a costo menor al distribuidor y a su vez al automovilista porque se desconoce la calidad en el octanaje que tenga el producto final.

También puedes leer: Planeaba casarse

Esto lleva a que se los gasolineros sean cautelosos para la compra del producto que venderán al cliente finalmente.

“Necesitamos tener la certeza de que estamos haciendo bien las cosas para no llegar a tener un problema posterior”.

Oyervides Ramírez destacó finalmente que la apertura de un precio libre en la gasolina favorece al automovilista que demanda combustible de calidad para su unidad a un precio justo.