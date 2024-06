Advierten reajuste masivo en AHMSA

Se mantiene el recorte de personal de Altos Hornos de México, donde se teme el despido de 500 trabajadores de confianza de las Laminadoras en Frío 1 y 2, que no están consideradas en los planes de arranque.

Durante las últimas semanas se implementó el plan de recorte de personal de confianza de diferentes áreas, con aquellos que cuentan con otro trabajo y con doble registro patronal, y gente de mayor nivel.

Incluso la empresa ha llamado a algunos trabajadores para indicar que se acabó el trabajo en la empresa y que busquen otras oportunidades.

Tras estas bajas, surgen comentarios sobre el despido del personal de confianza asignado a las Laminadoras en Frío 1 y 2, debido a que son actividades que no están contempladas en una reactivación de la empresa.

De acuerdo a los planes que se han ventilado, la empresa iniciará con el Horno Eléctrico, así como las líneas de Steckell y la caliente, con la tira de placa, en donde será maquilado de planchón.

Sin embargo se enfocarán en estos productos, dejando de lado la Laminadoras en Frío con la producción de hojalata que se vende a diferentes proveedores, que a más de un año d que la empresa está parada ya buscaron otros proveedores.

Se indicó que en las Laminadoras son cerca de 500 trabajadores de confianza que serían dados de baja, mientras que están en duda el tema del personal sindicalizado, el cual se desconoce si será dado de baja o será reubicado.

"De que va a haber reajuste si va a haber, AHMSA ya no puede con más, va a empezar a reajustar aunque no pague, le está llegando el agua al cuello y ya sabes lo que va a pasar si ahorita no puede pagar esto, te imaginas con otros miles de millones de pesos, pues ya va a estar todo así de peor" indicaron trabajadores.