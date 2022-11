Advierten saturación en la regularización durante diciembre

El Coordinador del Frente Cardenista hizo un llamado a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera para que aprovechen el proceso de regularización y no esperen a la derrama económica del mes de diciembre, porque muchos quedarán fuera, al saturarse el sistema.

Mario Garza Pérez, indicó que poco a poco se habilitan las fechas para realizar el trámite de regularización en el mes de noviembre y se ha dado el caso de algunas personas que no acuden a su cita y se pierde la oportunidad.

Mencionó que muchas personas están en espera de recibir el dinero del pago de ahorro y el aguinaldo, para realizar el trámite, sin embargo en el mes de diciembre se tendrá una mayor demanda del trámite.

Es por eso que dijo que es necesario que la población aproveche la oportunidad de hacer el proceso durante este mes y de esa manera aprovechen el decreto y no queden fuera de este beneficio.

Se desconoce si exista alguna nueva ampliación, por lo pronto es necesario que acudan y realicen el proceso y regularicen su unidad, sin esperarse al cierre del año, porque podrían quedar fuera.

Así mismo, dijo que si los propietarios de autos "chocolate" no tienen pensado realizar el trámite, deben de tener su documentación en regla, su registro ante alguna organización y de esta manera evitar problemas o multas.

"Exhortamos a quienes vayan a regularizar, que hay que aprovechar de una vez, a los que no, no esperen o crean que por que hay regularización no les van a decir nada, por lo que los invitamos a que formen parte del padrón, porque son cuestiones de seguridad ante el municipio y el estado", indicó.