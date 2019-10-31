Advierten sobre riesgo de pisar tumbas

Protección Civil delimitó 250 tumbas en mal estado o abiertas en los panteones municipales «Sagrado Corazón» y «Guadalupe», al considerarse zonas de riesgo en los próximos días de afluencia por el Día de Muertos.

Agustín Ramos, Director de Protección Civil Monclova.

En el panteón más antigüo, que es el “Guadalupe” detectaron 150 tumbas en malas condiciones o abandonadas y en el “Sagrado Corazón” otras 100, precisó Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil.

“Los espacios de las sepulturas son propiedad privada y sus dueños tienen la obligación de mantenerlas en buen estado, sin embargo, en muchos casos la familia cambió de residencia o ya fallecieron y las tumbas quedan abandonadas”, comentó.

Dijo que otra razón del riesgo de las tumbas es que permanecen abiertas.

“Lo que pasa es que antes se tenía una mecánica en el cual el particular hacía la excavación y las gavetas y luego se quedaban inconclusas, entonces hay muchas tumbas en ese sentido, ya no se terminaron esos lotes por sus propietarios”, subrayó.

El director de Protección Civil exhortó a los visitantes a los panteones a respetar los sepulcros y no pisarlos, ya que también ahí puede haber riesgo al desconocer las condiciones en que están y ya sucedió un accidente con una empleada de limpieza del panteón que cayó varios metros en una tumba.

Para el próximo 2 de noviembre, Día de los Muertos, se coordinan con los diversos departamentos de Seguridad Pública, Bomberos y Limpieza para estar pendientes de las necesidades de los panteones por la afluencia de gente que generalmente se presenta, afirmó Ramos Pérez.