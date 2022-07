Afecta a Frontera bloqueo de pozos

El bloqueo del Pozo 8 de Pozuelos de Arriba ocasionará una afectación en el suministro de agua de los fronterenses, al reducirse la cantidad de litros por segundo que extrae el sistema, así lo indicó el Gerente de SIMAS, quien señaló que los trabajos que se realizan están dentro de la legalidad.

Ante la clausura que realizó la Comisión Nacional del Agua del equipo que tiene el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento en Pozuelos de Arriba, el gerente de la dependencia, Eduardo Campos Villarreal mencionó que cuentan con los permisos necesarios para realizar estos trabajos, mismos que ya fueron presentados a CONAGUA.

Todo está establecido en el convenio firmado con los ejidatarios en julio del 2016, en el que se conceden los permisos para extraer el agua y realizar los trabajos de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de los pozos.

Mencionó que después de que se aplicaron los sellos, se reunieron con los representantes de la dependencia federal para presentar los documentos que avalan la operación del pozo, y se aclaró la situación y únicamente esperan que se entregue un oficio con el que se permitirá el retiro de los sellos.

"Estuvimos con gente de Conagua, vieron que el pozo es de nosotros, que contamos con los registros, la concesión, esta todo debidamente hecho y sólo fue una grilla por ahí, ya se les aclaró, y nos dijeron que no había ningún problema con ellos, que hiciéramos el oficio, ya lo mandamos a la cuenca y únicamente estamos esperando una respuesta del oficio, que debe quedar en estos días".

Comentó que la clausura de los equipos únicamente genera un impacto a los ciudadanos del municipio de Frontera, al reducirse la cantidad de agua que se extrae y que se distribuye en las líneas que abastecen a parte del municipio rielero.

En cuanto a SIMAS no representa una afectación directa, ya que no se aplicaron sanciones o multas, únicamente se disminuye la cantidad de agua que se extrae y que se distribuye a la población, ocasionando desabasto de agua o problemas de presión.

Señaló que el tema es confuso, ante la rápida acción de CONAGUA para clausurar un pozo que tiene todos los permisos en regla, en lugar de actuar en contra de los pozos clandestinos que se han detectado en el municipio de Frontera.

En total son 8 pozos que están operando de manera ilegal y que desde hace algunos meses fueron reportados a la Comisión Nacional, sin que hasta el momento se haya actuado, con el argumento de que no tienen personal o no pueden acudir a la región, pero si acudieron para la clausura de un pozo que brinda atención a la ciudadanía.

Campos Villarreal indicó que no están incurriendo en ninguna violación, ya que no se está perforando ningún pozo nuevo, únicamente se está trabajando en el ya existente, por lo que no se incurre en ninguna falta.

Pidió que no se politice el tema del abasto del agua y no se afecte a la población, al señalar que lo que se busca es garantizar un buen servicio, señalando que no obedecen a intereses de ningún partido.