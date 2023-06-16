Afecta crisis el día del Padre

“Este año será un día del padre diferente”, así lo señaló Marco Antonio Aguilar Cazares, obrero de Altos Hornos de México, quien señaló que la crisis que se vive en la empresa y la falta de pago, hará que pocos trabajadores puedan celebrar el día.

El Día del Padre no genera tanta expectación como el Día de las Madre donde días antes se preparan para el festejo, a lo mucho se tendrá una comida familiar con una carne asada en compañía de los hijos.

Sin embargo, la falta de dinero entre los trabajadores de AHMSA impedirá que muchos de ellos puedan tener su festejo.

Pero no solamente se enfrentan a la falta de recursos, para celebrar este domingo, sino que la situación que se ha mantenido durante este año, la crisis, ha hecho que los padres vivan un año diferentes.

Mencionó que como padres se han enfrentado a una serie de dificultades, principalmente para cubrir los gastos en el hogar y cumplir con las necesidades básicas que tienen entre la familia.

Es una presión que como padres, como cabezas de familia enfrentan día a día, ante la falta de pago de Altos Hornos de México.

Esta semana es una muestra de la falta de pago, en donde no se cubrió el pago de nómina y ya suman 6 semanas pendientes, además de pagos de premios, que representa una cantidad importante.

Dijo que en su caso, sus hijos ya son grandes, pero hay obreros que tienen hijos pequeños, los cuales tienen necesidades, y es difícil decir a los hijos que tengan paciencia hasta que la situación de la empresa mejore.

“Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, este año ha sido difícil, pero confío que las cosas mejorarán y la empresa vuelva a producir”.

Con la finalidad de sacar a su familia adelante, Marco Antonio Aguilar Cazares se dedica a la venta de pan, de tortillas, de paletas, con el fin de obtener el sustento diario.