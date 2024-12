Afectará a trabajadores Reforma al INFONAVIT

COPARMEX Monclova manifestó su rechazo a la reforma del Infonavit impulsada por el Gobierno Federal, señalando que la iniciativa afectará directamente a los trabajadores al poner en riesgo los recursos destinados para su vivienda.

Mario Coria Rohell, presidente de COPARMEX Monclova, sostuvo que la postura de oposición es compartida a nivel nacional, en donde manifiestan su rechazo y piden que se evalué esta propuesta.

Manifestó que la inconformidad deriva en el uso de los recursos del fondo de subcuenta, dinero que corresponde a los trabajadores y no al Gobierno Federal.

"El dinero en las cuentas de los trabajadores no pertenece al gobierno. No provienen del presupuesto federal, sino del salario retenido de los trabajadores y de las aportaciones de los patrones, por lo que no es correcto que el gobierno busque utilizar estos recursos que no le pertenecen".

La reforma, originalmente planeada para ser aprobada este año en fast track, fue pospuesta hasta 2025, sin embargo, el representante del sector patronal advirtió que la medida sigue siendo preocupante.

"Este es un tema importante porque afecta directamente el futuro de los trabajadores. Al buscar adquirir una vivienda para sus familias, podrían encontrarse con que esos fondos no están disponibles, y no sabemos a dónde podrían ir a parar", expresó.

Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la intención de modificar la estructura tripartita del consejo del Infonavit, actualmente equilibrada entre gobierno, sector patronal y sector laboral, en donde dijo, buscan desaparecer el balance, dando más asientos al gobierno para tomar decisiones unilaterales que les beneficien.