Afectó a miles desacuerdo entre Altos Hornos y Federación

El resultado de un distanciamiento y en el que pudieron haber llegado a un acuerdo entre Altos Hornos de México y el gobierno federal, sólo afectó directamente a miles de obreros y sus familias, declaró el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado en relación al fin de la coquizadora 1 de AHMSA.

El edil mencionó que confía pueda existir un acercamiento entre las partes de la empresa y el gobierno federal e invitar a los obreros y sindicatos llegar a un acuerdo y la afectación sea menor.

Dávila Delgado sostuvo reuniones en la ciudad de México buscando apoyos ante dicha situación de crisis, sin embargo no hubo respuestas.

"Sigo haciendo gestiones, sin embargo no hay ninguna respuesta satisfactoria, ni de la cámara de diputados y senadores y en palacio nacional no he tenido respuesta ni de las secretarías a la que hemos acudido" indicó.

De igual forma señaló que el ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para apoyar a los miles de trabajadores, en cuanto a generación de empleos habrán de pasar de dos a tres años para cubrir la cantidad de miles de empleos que se están perdiendo por Ahmsa.