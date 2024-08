Afirma Leija que Autrey busca intereses personales.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que Alfonso Autrey actúa en contra de los intereses de los trabajadores, al ser quien buscó que se siguiera extrayendo materiales de la empresa e incluso pidió desalojar con violencia a la gente que se mantenía en los accesos de la empresa.

Tras la reunión sostenida con un grupo de trabajadores de AHMSA, Ismael Leija Escalante indicó que Alfonso Autrey no tienen ninguna representación y únicamente ve por intereses personales.

Señaló que es una persona que está en contra de los trabajadores y únicamente engaña a la gente con la supuesta reestructura.

Mencionó que hace algunos meses se trato de convencer a los obreros para que permitieran sacar materiales de la empresa para su venta, incluso se envió a un supuesto representante a la Puerta 3 con ese fin.

Comentó que incluso trató de sobornar a los representantes sindicales para que retiraran a los trabajadores que se encontraban en los bloqueos de AHMSA con el uso de la fuerza, lo que no aceptaron.

Indicó que existe una molestia de Alfonso Autrey con el Sindicato Nacional Democrático por no acceder a sus objetivos, por lo que el día de ayer se presentó a los trabajadores los representantes del CATEM, para influir en el cambio de sindicato mediante la promesa de la reestructuración de la empresa.

"No se vale que hagan esto ahorita y afecten lo que nosotros hemos cuidado con pinzas para que no se nos vayan los inversionistas y tratar de meter a otra organización sindical, sí te digo una cosa, nosotros no nos aferramos, pero ahorita no es el momento, para estar con conflictos sindicales", indicó.