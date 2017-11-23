Afirman hermanas que lo torturaron

¡Dago no lo mató, es una injusticia!, aseguraron familiares del hombre detenido por el presunto homicidio a un joven de 17 años en la avenida Las Torres.

Al concluir la audiencia, los familiares del acusado expresaron su inconformidad por el proceso que está enfrentando, argumentando que ha sido víctima de una gran cantidad de abusos, además están culpándolo de un crimen que no cometió.

En medio del llanto, las hermanas del detenido, Carolina y Olga Treviño aseguraron que es una injusticia, pues están acusándolo de un crimen que no cometió mientras el verdadero asesino está libre.

Indicó que su hermano no hizo nada, mucho menos matar a nadie, lo que ha ocasionado que sea víctima de otros abusos al momento de su detención, por lo que interpusieron una denuncia ante Derechos Humanos para que se haga una investigación.

Aseguró que él está pagando por otra persona que lo mató, incluso en el video se ve claramente quién es el responsable pero están tratando de incriminarlo, desconociendo los motivos para que lo acusen.

Dijo que en la colonia Las Flores existen muchas personas que siempre le han tenido mucho coraje, es por ello que podría ser alguien que lo está acusando para tratar de perjudicarlo.

“Es una injusticia porque el no hizo nada, a nadie mató, queremos que se aclare porque él está pagando por un crimen que no cometió y quien lo hizo esta libre”, recalcaron las hermanas del acusado.

Ver a “Dago” arriba de una patrulla a unos minutos de trasladarlo al penal representó un duro golpe para una de sus hermanas, quien se desvaneció en el estacionamiento del Centro de Justicia, por lo que se solicitó una ambulancia para darle la atención médica.