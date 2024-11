Afirman obreros que Claudia rescatará AH.

Obreros reciben información confiable del Gobierno de Sheinbaum aseguran; "el Gobierno Federal sí le entra al rescate de AHMSA", aunado a que ya tienen confirmadas dos audiencias a las que acudirán a la CDMX la próxima semana, una en la Comisión de Trabajo del Senado y otra en la Secretaría del Bienestar.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa de los Trabajadores de AHMSA dio a conocer su postura en torno a que el Gobierno de la República planea invertir recursos económicos en Altos Hornos de México, tema también que desconoce el recienten nombrado síndico que lleva el proceso de quiebra de la empresa.

"Nuestra postura como trabajadores al respecto, el gobierno federal no le va avisar a él (al síndico), ni le va pedir permiso para lo que va hacer, tiene lógica que no le hayan avisado, pero nosotros sí tenemos información de que el Gobierno Federal está viendo la posibilidad de que, si no hay quien le "entre", quien compre AHMSA o parte de AHMSA, ellos van a invertir dinero para reactivar las fuentes de empleo", destacó.

Tras esta nueva noticia, los trabajadores y ex trabajadores de la acerera entraron en "calma" y ayer su sesión como cada miércoles en la plaza principal fue solo de dialogo tranquilo.

Dijo la información sale de la federación, no podemos decir nombres, pero sí se maneja esa versión, sí se nos ha informado, también se nos ha pedido que seamos cautos en eso, no queremos que se alborote la gente al rato digan no hay nada, pero sí tenemos información de que el gobierno federal está pensando de esa manera y ojalá y sí sería lo mejor que nos pase a todas las familias mineras que estamos en esta situación.

Aplazaron la ida a México esta semana debido a los días festivos, sin embargo, la próxima semana van a estar visitando varias dependencias, mientras que las cartas solicitudes es el senador Luis Fernando Salazar quien les está ayudando, además buscan audiencias en la la Secretaría del Trabajo y de Gobernación.