Agobia a niños ideas suicidas

Las tendencias suicidas no son exclusivas de los adultos; La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) confirma que ha detectado menores con tendencias suicidas debido a problemas en la escuela, familia o círculo social, quienes son canalizados a terapia psicológica.

La subprocuradora, Leticia Sánchez Campos, dijo que los casos depresión y rebeldía llevan implícitos deseos de auto lastimarse.

Indicó que los casos que se han detectado de menores con problemas de depresión se derivan a la constante agresión de sus padres, familiares o amigos.

Los menores caen en estos problemas al estar pasando por el proceso de separación de sus padres, sobre todo cuando se están peleando la custodia.

El comportamiento de los menores puso en alerta a sus familiares, quienes solicitaron la intervención de la dependencia para hacerles un estudio psicológico, el cual arrojó que los menores estaban pensando en suicidarse.

“En la mayoría de los casos se ha canalizado a los menores, así como a sus padres a terapia psicológica, pues necesitan el apoyo de un especialista para superar los problemas que están teniendo y poder trabajar juntos como familia para salir adelante”, recalcó la Subprocuradora.

De igual forma, Hernández Elías, comentó que se han encontrado con casos, donde los problemas de los menores son tan graves que tienen que canalizarlos de inmediato para un tratamiento médico.

Señaló que es importante que los padres de familia estén muy al pendiente del comportamiento de sus hijos, pues pasar por alto una situación de esta magnitud podría tener lamentables consecuencias.

“La recomendación a los padres de familia es estar al pendiente del comportamiento de sus hijos, sobre todo dejarlos fuera de los problemas y tomar siempre en cuenta una advertencia de ‘me quiero morir’”.