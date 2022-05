Agonizan mantos acuíferos

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento de Monclova-Frontera, se encuentra en un punto crítico por la falta de agua, debido a la disminución de los mantos acuíferos, por lo que se implementan estrategias para racionar el agua, al mismo tiempo que se busca la manera para conseguir una mayor cantidad de líquido.

Durante las últimas semanas se han intensificado los problemas por el abasto de agua en las colonias de Monclova y Frontera, en donde se ha tenido problemas por falta de agua y baja presión.

El Gerente de SIMAS, Eduardo Campos Villarreal señaló que el problema de la sequía se ha intensificado, con una disminución en los niveles de los mantos acuíferos que no se han registrado en muchos años, por lo que se considera que es la peor sequía en la historia de la región.

La disminución de los mantos acuíferos dificulta la extracción del vital líquido, debido a la profundidad a la que se tiene que sacar, lo que representa un mayor costo en cuanto energía eléctrica, además de que se tiene que realizar una inversión para profundizar en los pozos que se tienen.

Actualmente se tiene un déficit de 250 litros por segundo, ya que, para el mes de mayo del 2021, se extraían mil 800 litros por segundo, este año se extraen mil 550 litros por segundo que está por debajo de la demanda de la población.

Mencionó que de los 29 pozos con los que se cuentan 15 en Monclova y 14 en Frontera, 2 están en condiciones críticas, en donde existe la posibilidad de que se cierren, debido a la profundidad que se encuentra el manto y que es poca la cantidad de agua que se extrae en relación al costo.

Señalo que aún no estamos en los niveles de Nuevo León, en donde se aplicó un tandeo en el que se suministra un día agua y tres no, pero si estamos en una situación crítica que de no tomarse medidas inmediatas se podría complicar.

Debido a esto se han implementado estrategias de reducción de horarios del suministro en diversos sectores, en los que se reducen los horarios de abasto, o bien los días en los que se suministra, con la finalidad de llevar agua a todos los sectores, además de apoyar con pipas, en las colonias en donde no se cuente con el suministro.

El gerente de SIMS indicó que están a la espera de que las lluvias se hagan presentes con el fin de que se recuperen los mantos acuíferos, pero en lo que va del año no se ha registrado una lluvia en la región que apoye con este tema, por lo que los niveles de agua continúan disminuyendo.

Hizo un llamado a la población para que utilicen el agua de manera consciente, racionen y de esta manera contribuyan para evitar una crisis más adelante.

Así mismo dijo que con la autorización del Consejo de SIMAS, se invertirán 4 millones de pesos para profundizar los pozos y poder obtener el agua que se requiere para abastecer la demanda de la población.

Dejó en claro que no es un tema exclusivo de Monclova, ya que el resto de los sistemas se encuentran en la misma situación, al señalar que el ayuntamiento de Torreón declaró que el problema es extremo ante la falta de agua.