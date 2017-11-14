Agradece Sarilú apoyo monclovense

Sarilú Esquivel, la monclovense que participó en La Voz México hizo su primera declaración en relación a su eliminatoria del programa a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo de la gente y señalando que haber participado le dejó una increíble experiencia.

En la primera parte de la publicación realizada en la red social, Sarilú Esquivel agradece al público que luego de saber que quedó eliminada en el tercer programa le mostró total apoyo.

“Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, en verdad fue una increíble experiencia participar en la Voz México y formar parte del equipo de Laura Pausini y mucho más increíble competir con una persona tan talentosa como Micol mi contrincante”, señala la publicación.

Agrega, “Me voy contenta con el trabajo realizado esta noche y seguiré picando piedra por cumplir nuestros sueños”.

Y es que la mayoría de los monclovenses coincide en que tuvo una excelente participación en el programa trasmitido la noche del domingo, incluso mejor que la de su contrincante con la que cantó el tema musical Feeling Good.

A través de sus redes sociales muchos ciudadanos le mencionaron que fue injusto que la coach Laura Pausini eligiera a Micol, cuando el mejor desempeño en el escenario lo tuvo la monclovense.

Por razones desconocidas la exintegrante de La Voz México se mostró indispuesta a rendir una declaración oficial, comprometiéndose a hablar sobre la bonita experiencia que le dejó competir con más jóvenes talentosos y sus futuros proyectos para el día de hoy.

