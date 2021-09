Aguantan en "Los Lirios" fétidos olores

Por: Gerardo Martínez/La Voz- Desde hace cuatro meses, vecinos del Fraccionamiento Los Lirios padecen por la fuga de aguas negras que sale de la red general de drenaje de SIMAS, que general malos olores y se empezaron a presentar algunos problemas de salud entre los menores, sin que se atienda este caso.

La denuncia la realizó Alejandro Flores vecino del sector, quien dijo que son insoportables los malos olores que se desprenden del agua que brota de las alcantarillas, sobre todo ante las altas temperaturas, además de que este problema se intensifica durante las lluvias, ya que la tubería se llena y el agua brota.

Comentó que desde hace 4 meses se reportaron estas fugas a SIMAS, por medio de la línea 073 y ya también se acudió a las oficinas, sin embargo no se les ha dado una respuesta, sólo acuden las cuadrillas, ven el problema y se retiran.

"Han venido varias cuadrillas, ven la fuga, ven que esta el problema y que no se aguanta el olor, pero no hacen nada, les preguntamos y dicen que a ellos no les corresponde que van a mandar a quien le toca, y se van, pero no mandan a nadie, y este problema continúa" indicó el afectado.

Así mismo se ha reportado las conexiones clandestinas que se han realizado por varios de los habitantes de este sector, que afectan el servicio, sin embargo tampoco se ha actuado al respecto.

El brote de las aguas negras que se registra en esta colonia empieza a ocasionar problemas entre los menores, quienes ya presentan algunas erupciones en la piel, por las condiciones insalubres que generan las aguas negras.

Alejandro Flores, pidió que se atienda este problema, ya que son varios meses los que han padecido estos olores, y es una situación que se ha vuelto insoportable, incluso se están dentro de su domicilio.