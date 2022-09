Aguas con comprar agua "purificada" a granel; "lo barato, puede salir caro"

MONCLOVA, COAHUILA. – En Monclova las familias han encontrado en los expendios y plantas purificadoras de agua potable una alternativa para comprar a un precio muy accesible -que oscila entre los 8 y los 15 pesos- un garrafón de agua, para su consumo en el hogar, sin embargo, "lo barato, puede salir caro".

Y es que de acuerdo a Roberto Alancaster, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada, tan solo en la región centro de Coahuila, existen unos 500 expendios y negocios dedicados a vender el vital líquido a granel, es decir, los clientes acuden con su garrafón, el cual es rellenado por un precio muy accesible.

En recorrido realizado por LA VOZ DE MONCLOVA, en el Bulevar Pape en la Estancias de San Juan Bautista, en tan solo dos cuadros, hay instalados 5 negocios de este tipo, que cubran entre 8 a 15 pesos el rellenado de los garrafones, lo cual ha significado un importante apoyo la economía de las familias, toda vez que un garrafón en tiendas de conveniencia y supermercados cuesta entre 30 y 50 pesos.

"Los expendios del agua a granel, solo pueden vender el agua en el sitio y en presencia del consumidor y no lo hacen así No tienen equipos para sanitizar o desinfectar el garrafón en un 99.99%, no tienen la capacidad para hacer ese trabajo, ese proceso, entonces es un riesgo" señaló el empresario.

Señaló que si bien es cierto, este tipo de negocios ofertan agua "barata", "pero no puedes permitir tu como autoridad que por tener agua barata, vendas agua que no cumple con la norma".

Este tipo de negocios, ya incursionaron también en la venta de agua embotellada a domicilio, es decir llenan los garrafones, pero no en presencia del consumidor.

"Ellos no cuentan con la capacidad para desinfectar el garrafón, que es uno de los pasos más importantes. De que sirve que en mi casa haga unos frijoles con agua purificada, si el plato no lo voy a lavar... no sirve de nada, el mal puede estar en el garrafón" alertó el entrevistado.

Señaló que a la COFEPRIS dependencia federal que debería de regular este tipo de negocios, se le quitó mucho poder de autonomía de la Secretaría de Salud, al punto de que esta dependencia ha dejado de realizar operativos para supervisar que las plantas cumplen con las normas de calidad y de higiene que exige la normatividad federal.