Obreros de AHMSA denuncian intento de recuperación de empresa por Alonso Ancira

Monclova, Coah.– Aunque el reciente avalúo de más de mil 300 millones de dólares por la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) parecía abrir una puerta de esperanza, los obreros denuncian que detrás de todo continúa la sombra de Alonso Ancira Elizondo, a quien señalan de intentar recuperar la empresa a través de prestanombres.

En el acceso de puerta tres, Hervey Valenzuela, uno de los trabajadores que no ha soltado la lucha, levantó la voz con un mensaje claro: "Sabemos que hay dinero, pero no es lo suficiente. Seguimos firmes con nuestro contrato colectivo de trabajo. Bajo la Ley Federal del Trabajo perderíamos mucho, por eso no vamos a permitir que nos arrebaten lo que nos pertenece".

Valenzuela acusó que el supuesto comprador fue una mentira. "Ningún comprador se presentó ante nosotros, no existe nada firme. La realidad es que Ancira sigue detrás de todo, manejando con prestanombres y apoyado por administradores, incluso por el propio síndico. Todo esto huele a trampa".

Sobre la lista de acreedores, dijo que, aunque ya fue aprobada por la juez, la incertidumbre persiste: "Se ha regresado dos veces. Lo que queremos es saber si venimos en esa lista y si estamos acreditados, porque lo que nos toque bajo la Ley del Trabajo no nos va a convenir".

Con tres años de salarios caídos que superan el millón de pesos por trabajador, la indignación se convierte en motor de resistencia. "Esto fue una quiebra inducida. Nosotros cumplimos y rompimos récords de producción; quienes se acabaron la empresa fueron la administración de AHMSA", sostuvo.

En un mensaje directo a la comunidad, Valenzuela pidió empatía: "Pónganse en el lugar del obrero. Nosotros no tuvimos la culpa de que esto pasara. Aquí hay responsables y tienen nombre: Alonso Ancira Elizondo y sus secuaces de camisa blanca".