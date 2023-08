"AHMSA se convirtió en chatarra"

Se requerirá de una millonaria inversión para reparar la Coquizadora de la Planta Uno de Altos Hornos de México (AHMSA), mientras tanto la empresa ya se convirtió en chatarra y será más difícil que se le inyecten recursos para reactivarla.

Tras bajar la temperatura del corazón de AHMSA, representa el colapso de la empresa acerera, causando problemas muy serios ya que se convierte en simple chatarra, dijo el empresario gasero Gerardo Oyervides.

Mencionó que desde hace tres días no surtían gas LP debido al bloque de los trabajadores a los que dijo respetar y apoyar, aunque trataron de dialogar con ellos con ayuda de Seguridad Pública para que los dejaran ingresar a suministrar gas al departamento, esto no fue posible.

"Sabemos las condiciones en las que están viviendo y no es una situación fácil para ellos, optaron bloquear como medida de presión. Nosotros estábamos entrando por el punto cero por el libramiento Carlos Salinas de Gortari para trasladarnos al departamento, pero al ser poco lo que les pagaron ya no hubo negociación".

Señaló que ellos surtían 100 mil litros diarios de gas LP y los hornos al estar hechos a base de refractario, ya no podría recuperarse. Además que representa un gran costo el reparar la Coquizadora.

"Es algo que puede durar meses ya que no es un trabajo sencillo y no cualquiera lo puede realizar, tienen que venir especialistas extranjeros y representa un costo de millones de dólares que sabemos que la empresa en estos momentos no los tiene"

Por su parte, Andrés Oyervides comentó que de un momento a otro la empresa desaparece y aunque pensaban que para finales de este año estaría solucionado el problema, sin embargo, es otro el panorama.

"Vemos que la empresa no tiene los recursos necesarios para pagarle a sus trabajadores, menos a los proveedores, no se le ve un fin a esta problemática y todo indica que de un momento a otro va a desaparecer si no hay acercamiento del Gobierno Federal".