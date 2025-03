AHMSA Sigue abasteciendo de agua a galvanizadora de TERNIUM a pesar de su crisis

A pesar de llevar casi tres años sin operar, Altos Hornos de México (AHMSA) sigue suministrando agua a la planta galvanizadora de Ternium en Monclova. Así lo denunciaron exobreros de la siderúrgica, quienes aseguran que este servicio sigue generando ingresos para la empresa, pero no para los trabajadores, quienes llevan meses sin recibir pago alguno.

Hervey Valenzuela, extrabajador de AHMSA, recordó que la última vez que los obreros vieron un pago fue cuando un grupo de 60 empleados, acompañados de un seudolíder, cerró las válvulas del suministro de agua como medida de presión. Bastaron unos minutos para que se les pidiera reactivar el servicio a cambio de los pagos pendientes. Esa fue la última vez que vieron dinero en sus cuentas.

Valenzuela desmintió la versión de que Ternium cuenta con su propio suministro de agua. "Dicen que no dependen de AHMSA, pero es mentira. Lo que ellos tienen no les alcanza ni para medio turno, siguen tomando agua de AHMSA", aseguró. Los exobreros advierten que, sin este suministro, la galvanizadora simplemente no podría operar.

La revelación deja en evidencia que, aunque AHMSA esté paralizada, sigue generando beneficios para otros, mientras sus trabajadores han sido olvidados. "El agua es vida", recalcaron los exobreros, cuestionando por qué se sigue abasteciendo a Ternium mientras cientos de familias monclovenses siguen sin recibir lo que les corresponde.