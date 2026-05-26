Trabajadores de AHMSA bloquean salida de maquinaria de Montacargas Bravo

Trabajadores de Altos Hornos de México bloquearon el intento de la empresa proveedora Montacargas Bravo de retirar maquinaria de las instalaciones de la siderúrgica, al insistir en que ningún equipo podrá salir mientras continúe el proceso de concurso mercantil y no se concrete la venta de la acerera.

La controversia surgió luego de que representantes de Montacargas Bravo acudieron a los accesos de la empresa para solicitar que se pueda retirar un montacargas que aseguran les pertenece, lo cual fue rechazado por los obreros que mantienen vigilancia permanente en las puertas. "Siguen viniendo personas que dicen ser propietarias de equipos que están dentro de Altos Hornos y buscan sacarlos, nosotros les dijimos claramente que hasta que no se subaste la empresa no vamos a dejar sacar absolutamente nada".

Ervey Valenzuela señaló que representantes de la compañía argumentaron que el equipo nunca formó parte de los bienes de AHMSA, sin embargo dejó en claro que esto se tiene que definir con las autoridades judiciales. Mencionó que el representante de la compañía aseguró que regresarían acompañados por autoridades para intentar retirar la unidad, ante lo que reiteró que los obreros mantendrán el bloqueo en las puertas de acceso. "Mientras que la empresa siga dentro de un concurso mercantil no se puede sacar nada, si traen permisos judiciales tendrán que verlo con los abogados, pero con nosotros la postura sigue siendo la misma".

Valenzuela también cuestionó el actuar del síndico, al señalar que presuntamente permitió el ingreso de representantes de la empresa sin presentar documentación oficial ante los trabajadores. "Nos sorprendió que ya los habían dejado entrar sin autorización judicial. Dicen que hubo un acuerdo con el síndico y una licenciada, pero nosotros creemos que las cosas no se están haciendo correctamente", manifestó. Mencionó que únicamente se permite el acceso a personal que cuenta con acreditaciones, como ocurre con representantes del banco Afirme y personal relacionado con diligencias del Juzgado Cuarto.