Ahuyenta calor a clientes de la Zona Centro

MONCLOVA., COAHUILA.-Las alta temperaturas ahuyentan las ventas en los comercios del primer cuadro de la ciudad, así lo informaron algunos locatarios quienes aseguraron que durante la tarde es muy poca la gente que llega a los locales, pues el calor está insoportable.

“El calor está quemante y la gente busca realizar sus compras ya cuando baja el sol después de las 7 de la tarde, la mayoría de los locales aquí en el centro cierran a las 8 y por ello nos provoca pérdidas porque para cuando la gente viene nosotros ya cerramos”.

La Señora Alma Leticia Sánchez mencionó que en su caso tiene un local de ropa pero la gente no llega ni por la mañana ni por la tarde debido a este fuerte calor que impera en la entidad, por lo que espera que la próxima semana el clima de una tregua y de esa forma eviten tener pérdidas en cuanto a las ventas.

“Ahorita la venta está baja porque la gente no quiere salir al calor, existen horarios después del medio día en que las calles están totalmente vacías y lo mismo pasa en los locales, pues si bien algunos tienen aire acondicionado, no todos cuentan con este beneficio para los clientes y es por ello que prefieren no acudir”.

Comentaron también que por ahora son quienes venden aguas frescas, paletas, raspados, nieve y hielitos los que están haciendo su “agosto” en pleno junio, ya que el calor es muy fuerte y la gente necesita hidratarse a como dé lugar.