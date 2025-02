Ahuyenta frío a los estudiantes.

El paso del frente frío 28 provocó un notable ausentismo escolar, con el 100% de las escuelas primarias y un 80% en los jardines de niños.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos, explicó que la inasistencia se debió a la baja temperatura registrada en la región.

"Sabemos la regla, a temperaturas de 0 y -1 grado, los niveles de preescolar y primaria entran en suspensión. Si no asisten a la escuela, no se les pone falta, sin embargo, seguimos con los protocolos correspondientes, y aunque fue un día muy frío, no hubo congelamiento ni riesgos mayores para los estudiantes", explicó.

El subdirector detalló que, aunque las ausencias fueron notorias, los docentes acudieron a sus centros educativos sin faltar a su responsabilidad, cumpliendo con su jornada laboral a pesar de las bajas temperaturas.

En términos de asistencia, los niveles educativos más afectados fueron los de preescolar y primaria, con un ausentismo del 100% en los jardines de niños y un 80% en las primarias.

Sin embargo, destacó que en las secundarias no hubo faltas, debido a que los estudiantes se encuentran en medio de exámenes, los cuales se están realizando conforme a lo programado.

Respecto a la planta educativa en la región, Monclova cuenta con 200 escuelas de educación básica, que se extienden a un total de 400 instituciones en toda la región.

La cifra total de alumnos asciende a aproximadamente 80 mil mientras que la plantilla de trabajadores, incluidos docentes, administrativos y personal manual, está conformada por 5,200 personas.