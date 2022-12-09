Al 50% avance de fibra óptica

Los reportes de servicio telefónico de Telmex que se hacen de usuarios que utilizan cable de cobre son cada vez más tardados en atender, porque poco a poco van quedando obsoletos ante el avance de la instalación de Fibra Óptica.

Un 50% de los usuarios de Telmex en la región cuentan ya con su servicio de fibra óptica, para el 2023 se llegará a abarcar un 70 a 80%, señaló así el dirigente del Sindicato de Telmex, Juan Hernández de León.

Sobre lo que se refiere a fibra óptica, destacó el entrevistado que en la localidad, lograron que la empresa invirtiera, luego que comenzaron con el cambio de servicio en ciudades más grandes.

Y destacó que la diferencia con el servicio de internet a través de cobre y fibra óptica radica en que la transmisión por el cobre, por naturaleza del material va perdiendo eficiencia y si la vivienda está más alejada de la central tiene más pérdidas de internet.

En tanto que la fibra óptica elimina ese problema pues no hay interferencia por la distancia, explicó el entrevistado.

SIGUE ROBO Y VANDALISMO CONTRA LÍNEAS DE INTERNET

Asimismo, destacó que siguen los reportes por robo o vandalismo en las líneas de cable de cobre; aunque consideró que es difícil saber cuántas personas son afectadas, puesto que en cada situación de este tipo pueden ser 20 usuarios o hasta más de mil usuarios los que se quedan sin servicio por estos ataques.

Entre los sectores más afectados, Juan Hernández de León consideró que son las colonias Las Flores, Obreras, Praderas y en Frontera, La Aviación y la Morelos.