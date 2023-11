Al penal policía asesino

FRONTERA COAH-. El policía acusado de darle muerte a un ciudadano en Monclova, fue vinculado a proceso, por decisión del juez lo enviaron al penal en Piedras Negras se fijó un plazo de investigación de dos meses para que se recaben pruebas que demuestren su inocencia o responsabilidad en el delito.

Fue en el Centro de Justicia Penal en Frontera donde se retomó la audiencia tras vencer el plazo de duplicidad de término, Ernesto N, el policía que es señalado por quitarle la vida a Mario de Hoyos Arellano, entró a la sala para estar en el banquillo de acusados, ahí se encontraba presente su familia así como familiares de la víctima.

El delito es homicidio calificado por cometerse con alevosía y por cometerse con brutal ferocidad, el cual está dentro de la causa penal 1437/2023, el juez a cargo de la audiencia es Oscar Tercero Cadena García quien cedió la palabra a la defensa del imputado representada por la licenciada Juanita Olalde.

Como se recordara fue el día 17 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 5:00 pm, inició la persecución del policía a la víctima quien entró a un taller mecánico de la colonia Lomas de San Miguel, ahí lo amagó el policía, la víctima puso sus manos en una mesa de trabajo y no se resistió a su detención.

El imputado le dio un golpe en el tórax, abdomen y cabeza que provocó que se desvaneciera y cayó al piso, nuevamente lo golpeó y le generó una fractura de cráneo que lo hizo convulsionar y finalmente murió.

La defensa dio a conocer los antecedentes penales de la víctima con los que pretendía demostrar que Mario de Hoyos reaccionaba de forma violenta cada que lo detenían, entre los antecedentes se mencionó constantes detenciones por posesión de droga, así como alterar el orden público, lesiones dolosas, robo especial con arma, homicidio calificado con el que se le sentenció a 5 años de prisión luego de un procedimiento abreviado del cual incumplió con su firma periódica.

Además se dio a conocer la entrevista realizada al imputado, que menciona que nunca quiso arrebatarle la vida, que él y sus compañeros se toparon a Mario de Hoyos junto con otras personas que les hicieron señas obscenas y se dieron a la fuga, persiguieron a Mario quien se fue a meter a un taller mecánico al que minutos más tarde entró el policía con el arma desfundada la cual finalmente guardó. El imputado donde menciona que no tenía intención de matarlo solo neutralizarlo.

Dio a conocer el comportamiento del imputado en sociedad a través de entrevistas de compañeros y de su esposa quienes aseguran que es una persona buena. Otro de los puntos que se debatieron fue las calificativas de alevosía y brutal ferocidad con más de 10 tesis.

En la audiencia el juez pidió un breve receso y posterior a esto, se proyectaron los videos que captaron lo que ocurrió en el taller. La defensa del imputado manifestó que de acuerdo a la necropsia, el fallecido presentaba 32 lesiones.

En la audiencia los abogados del Ministerio Público solicitaban que también se le vinculara por abuso violento de autoridad, el juez mencionó que no procedía ya que no son lesiones sino homicidio por lo que no entra a el estudio de la solicitud, lo vinculó a proceso y fijó los dos meses de investigación quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.